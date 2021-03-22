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Общество

В «Диктанте Победы» смогут поучаствовать псковичи 29 апреля

22.03.2021 17:03|ПсковКомментариев: 0

В «Диктанте Победы» смогут поучаствовать жители Псковской области 29 апреля. Международная патриотическая акция «Единой России» пройдет в третий раз, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Часть вопросов «Диктанта Победы» посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом.

«В этом году "Диктант Победы" состоится 29 апреля. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и малых населенных пунктах. А благодаря поддержке Россотрудничества задания диктанта смогут выполнить и наши соотечественники за рубежом и иностранные граждане. Кроме того, любой желающий может принять участие в акции в онлайн-формате», - рассказал председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе брифинга.

Как и прежде, вопросы для экзамена подготовили эксперты РИО, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Участникам диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике, рассказал координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

«Часть вопросов будет касаться трагических событий начала и первого года Великой Отечественной войны, первых поражений и побед, а также наших великих полководцев, чьи юбилеи мы в этом году отмечаем. 125 лет исполняется Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому», – отметил Александр Хинштейн.

Всего организаторы акции рассчитывают открыть до 12 тысяч площадок. Как и в прошлом году, их организуют на базе учреждений Минобороны, Росгвардии, Министерства внутренних дел, МЧС, на предприятиях «Городов трудовой доблести», объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, РЖД, Росгидромета, на кораблях и АЭС. За рубежом площадки будут запускать при содействии Россотрудничества.

Оказать помощь в организации диктанта может любой совершеннолетний житель России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца, рассказала сопредседатель рабочей группы Генсовета «Единой России» по поддержке молодежных инициатив, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Кроме того, важно пройти обучение, организованное для волонтеров. Оно будет состоять из двух форматов. Это обучение онлайн на специальной платформе "Волонтеров Победы" и непосредственно на площадках проведения "Диктанта Победы"», - пояснила Ольга Амельченкова. Она добавила, что в прошлом году помощь в проведении акции оказали более 25 тысяч человек, и выразила уверенность, что в этом году добровольцев станет еще больше.

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский отметил, что в прошлом году порядка 2 тысяч жителей Псковской области приняли участие в «Диктанте Победы». Псковичи смогли проверить свои знания истории Великой Отечественной войны на 41 площадке во всех муниципалитетах области.

«Участие в этой патриотической акции – это не просто проверка знаний по истории, это знаковое событие для каждого из нас, возможность отдать дань памяти, благодарности и уважения защитникам нашей страны! Каждый из нас должен знать историю, помнить, какой ценой нам досталась Великая Победа, гордиться героями родного края!», - подчеркнул он.

Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.

Теги: #Единая Россия #акция #история #диктант победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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