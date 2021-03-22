Общество

Лучшее отделение приставов определили в Псковской области

Результаты смотра-конкурса на лучшее структурное подразделение подвели в УФССП России по Псковской области по итогам работы за 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, первое место заняло отделение судебных приставов в Великих Луках (начальник отделения – старший судебный пристав Надежда Парфенова). На втором месте – отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов (начальник отделения – старший судебный пристав Марина Кондратьева), третье место – отделение судебных приставов Печорского и Палкинского районов (врио начальника отделения – старшего судебного пристава Яна Ванифатьева).

Начальникам лучших отделений судебных приставов руководитель управления - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников вручил дипломы и переходящие почетные вымпелы.

Также в ведомстве подвели результаты работы отделений судебных приставов и по трем главным направлениям деятельности службы: организация исполнительного производства, обеспечение установленного порядка деятельности судов, организация дознания.

Вымпел «За лучшую организацию исполнительного производства» получило отделение судебных приставов города Пскова №1, «За лучшую организацию дознания» - отделение судебных приставов города Великие Луки. Переходящий почетный вымпел «За лучшую организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов» заслужило по итогам 2020 года отделение специального назначения Управления ФССП России по Псковской области.