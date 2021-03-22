Общество

«Горячая линия» по вопросам защиты должников от коллекторов пройдет в Пскове

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведет «горячую линию» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Мероприятие пройдет 25 марта с 11:00 до 13:00. В это время все желающие могут позвонить по телефону 8(8112)699-017 и сообщить о противоправных действиях «коллекторских» организаций или получить разъяснения положений Федерального закона от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"».

На вопросы граждан ответит начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

Управление ФССП напоминает, что по вопросам защиты прав и законных интересов при возврате просроченной задолженности жители региона могут обратиться посредством письменного обращения, через интернет-приемную на официальном сайте управления или в отдел правового обеспечения и ведения госреестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по адресу: г. Псков, ул. Текстильная, 3.

«За первые месяцы 2021 года поступило уже около 20 жалоб от жителей Псковской области на неправомерные действия организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности», - добавили в управлении.