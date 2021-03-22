Общество

Сквер медиков-героев нашего времени просят создать в Пскове

Сквер медиков-героев нашего времени просят создать в Пскове. Обращение по этому поводу опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

Пскович подчеркнул важность ‎вопроса патриотического воспитания, а также уважения к труду медиков, а «не топ-моделей, светских львиц и прочих». По его словам, привитие этого уважения – важнейший вопрос, без решения которого проблему дефицита медицинских кадров не решить.

«Полагаю эпидемия COVID-19 показала всему обществу и государству важность и значимость труда медиков. Надеюсь, что оптимизация медицины будет "свернута", а также выражаю надежду, что в Псковской области (возможно, в городе Пскове) будет создан сквер героев нашего времени-медиков», - написал горожанин.

Он также обратил внимание, что в сквере можно установить памятную доску в честь «героев в белых халатах, павших от профессиональных заболеваний», информационные щиты, рассказывающие о труде медицинских сестер, младшего медицинского персонала, фельдшеров, службы скорой медицинской помощи и врачей. Также в сквере представители молодого поколения смогут ознакомиться с медицинской историей Псковской области, считает пскович.