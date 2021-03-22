Общество

Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики

Соблюдать правила электробезопасности призывают псковские энергетики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад», начались весенние школьные каникулы, и в эти дни родителям особенно важно напомнить детям о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами дома.

«Энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Играть и гулять возле трансформаторных подстанций и линий электропередачи опасно», - отметили в компании.

Также псковичам напомнили:

- Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током: желтый треугольник с черной молнией.

- Нельзя открывать двери трансформаторных подстанций.

- Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.

- Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки.

- Нельзя запускать планеры или радиоуправляемые игрушки, около электроустановок и линий электропередачи, играть в спортивные игры рядом с энергообъектами.

- Нельзя залезать на опоры линий электропередачи.

«Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку. Пользоваться электрическими приборами нужно строго по инструкции. Разбирать приборы, особенно включенные в сеть, опасно», - добавили в компании.

Также там заметили, что в каникулы дети чаще остаются одни, у них больше свободного времени для прогулок и игр на улице. Чтобы новогодние праздники не омрачились трагедией, изучите и повторите с детьми простые правила электробезопасности. Сделать это можно с помощью материалов специального портала «Подружись с электричеством», где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике электротравматизма.

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, обнаружении сорванных знаков и плакатов по электробезопасности во избежание несчастных случаев необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.