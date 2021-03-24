Общество

Псковский онкодиспансер готовит проект ремонта переданной РЖД пристройки

Рабочий выезд в Псковский онкодиспансер совершил 24 марта губернатор Михаил Ведерников. Вместе с ним объект посетила председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в сопровождении главврача Александра Юрова они осмотрели отделения медучреждения и поступившее в рамках нацпроекта оборудование.

В регистратуре губернатору продемонстрировали новое информационное табло, где можно увидеть все сведения о часах приема специалистов. Налажена электронная запись к врачам, и теперь без проблем к нужному специалисту могут записаться даже жители отдаленных районов. Ни одной жалобы на этот счет в последнее время не было.

В 2020 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» диспансер получил аппараты УЗИ экспертного класса, аппараты для гистологической лаборатории, передвижной рентген и второй линейный ускоритель, и для псковичей стали доступны виды лечения с максимальным сохранением здоровых тканей. Процедура лечения абсолютно безболезненна. С 5 по 12 апреля пройдет обучение сотрудников отделения радиотерапии по эксплуатации ускорителя, и в мае начнется его полноценное использование. Марина Гаращенко подчеркнула, что оборудование такого класса имеет огромную важность в решении проблемы номер 1 псковского региона - онкологии.

Также в диспансере установлен новый современный компьютерный томограф. Всего их теперь в учреждении восемь. Кроме того, губернатору показали оборудование для эндоскопических вмешательств.

Обходя отделения, глава региона отметил хорошую атмосферу в учреждении и поинтересовался ситуацией с кадрами. Главврач сообщил, что в прошлом году в диспансер пришли 9 новых специалистов.

На учете в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере стоят 18,5 тысяч человек. Доля состоящих на учете у онколога в течение пяти и более лет увеличилась с 53,5% до 56% за 2020 год. Одногодичная летальность уменьшилась на 1,5% по сравнению с 2019 годом.

В ходе осмотра диспансера была затронута тема важности своевременного выявления онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения по месту жительства. Напомним, ранее Александр Юров обозначал актуальную проблему: в онкодиспансер поступает большой пул необследованных пациентов из районов.

Смотрите также Александр Юров: В онкоцентр поступает большой пул необследованных пациентов из районов

Далее губернатор ознакомился с работой морфологической лаборатории и используемым оборудованием для диагностики.

Затем Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили с руководством диспансера реперные точки в работе онкодиспансера в части диагностики и лечения пациентов.

Отмечалось, что по доступности услуг у диспансера проблем сейчас нет. Поступление 9 новых специалистов в прошлом году позволило фактически устранить дефицит кадров. В скором времени приедет еще один врач из Химок (Московская область), ему предоставят служебное жилье.

Увеличился объем эндоскопической помощи, в четыре раза выросло число консультаций со столичными специалистами в особо сложных случаях. Планируется сделать третью операционную.

Кроме того, диспансер готовит проектно-сметную документацию на ремонт пристройки, которую РЖД передала в 2017 году. Работы предстоит много, поскольку требуется рентген-защита стен, и, помимо ремонта этажей, еще ремонт крыши и чердака.

Также специалисты начали разработку новой территориальной программы онкологической помощи. Губернатор поручил решить вопрос в течение двух лет, пообещав оказать содействие в решении финансового вопроса.

В завершение визита Михаил Ведерников поблагодарил коллектив за огромный объем работы, проделанный за короткое время. «То, что у вас дефицит кадров всего 2 человека, дорогого стоит. Молодцы, будем максимально вам помогать», - пообещал он.