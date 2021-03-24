Общество

На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности

На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове уроки для учащихся по правилам поведения на дороге проведены в рамках проекта «Лаборатория безопасности».

Весенние каникулы – это не только беззаботное и радостное время для школьников, но и период повышенной опасности. Дни стали длиннее и теплее. Ребятам хочется подольше погулять на улице. Но чтобы избежать неприятностей знание Правил дорожного движения для юных участников дорожного движения должно стать неотъемлемой частью их повседневной жизни.

Педагоги МБУ «Центра «Наставник» и сотрудники ГИБДД, используя оборудование мобильного автогородка «Лаборатория безопасности», отрабатывали с учащимися начальной школы МБОУ «Псковского педагогического комплекса» (школьной лагерь) практические навыки правильного поведения на проезжей части.

Федеральный проект «Лаборатория безопасности» – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в сфере детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей Правила дорожного движения.

«Лаборатория безопасности» - это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса.

При помощи передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» сотрудники ГИБДД города Пскова совместно со специалистами МБУ ДО «Центра «Наставник» провели для маленьких горожан тематические занятия на четырех специальных площадках, моделирующих разные дорожные ситуации.

Так, на одной станции на столе-макете с ребятами разбирали конкретные дорожные ситуации, на другой - повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. А на следующей станции каждый ребенок мог стать водителем. Правда, не настоящего, а радиоуправляемого автомобиля. На четвертой станции подопечные выполняли задания по Правилам дорожного движения – отвечали на вопросы, собирали пазл, активно участвовали в обсуждении ситуаций, возникающих на проезжей части.

Участникам занятий напомнили о важности и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде при движении в темное время суток, а также рассказали, почему во время поездки на машине обязательно нужно находиться в специальных детских удерживающих устройствах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Педагоги МБУ ДО «Центра «Наставник» в образовательных учреждениях Пскова проводят занятия с учащимися по Правилам дорожного движения, которые включают профилактические беседы, видеолектории, практические занятия с разъяснением и разбором наиболее типичных ошибок пешеходов и велосипедистов, совершаемых в процессе движения.