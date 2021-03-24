Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Где заказать дом мечты?
Хозяйки Железной дороги
новые услуги для предпринимателей
Знак качества фабрики обуви Nordman
ЖКХ : вопросы и ответы
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 22:360 Всероссийский форум учителей естественных наук в Псковской области объединил 200 участников 24.03.2021 22:280 Государственный архив Псковской области рассказал, как встречали весну в прошлые годы 24.03.2021 22:160 В Острове приступили к обустройству набережной реки Великой 24.03.2021 22:080 На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности 24.03.2021 21:480 В деревне Неелово-2 отключат электроснабжение
 
 
 
Самое популярное 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 22.03.2021 17:075 Автобусный маршрут №11 не резиновый. Или нет? 22.03.2021 08:2310 Псковская область заняла 83 место в России по уровню зарплат
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности

24.03.2021 22:08|ПсковКомментариев: 0

На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Пскове уроки для учащихся по правилам поведения на дороге проведены в рамках проекта «Лаборатория безопасности».

Весенние каникулы – это не только беззаботное и радостное время для школьников, но и период повышенной опасности. Дни стали длиннее и теплее. Ребятам хочется подольше погулять на улице. Но чтобы избежать неприятностей знание Правил дорожного движения для юных участников дорожного движения должно стать неотъемлемой частью их повседневной жизни.

Педагоги МБУ «Центра «Наставник» и сотрудники ГИБДД, используя оборудование мобильного автогородка «Лаборатория безопасности», отрабатывали с учащимися начальной школы МБОУ «Псковского педагогического комплекса» (школьной лагерь) практические навыки правильного поведения на проезжей части.

Федеральный проект «Лаборатория безопасности» – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в сфере детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей Правила дорожного движения.

«Лаборатория безопасности» - это комплекс технических и методологических инструментов, который включает в себя велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса.

При помощи передвижного комплекса «Лаборатория безопасности» сотрудники ГИБДД города Пскова совместно со специалистами МБУ ДО «Центра «Наставник» провели для маленьких горожан тематические занятия на четырех специальных площадках, моделирующих разные дорожные ситуации.

Так, на одной станции на столе-макете с ребятами разбирали конкретные дорожные ситуации, на другой - повторили правила безопасного перехода дороги по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. А на следующей станции каждый ребенок мог стать водителем. Правда, не настоящего, а радиоуправляемого автомобиля. На четвертой станции подопечные выполняли задания по Правилам дорожного движения – отвечали на вопросы, собирали пазл, активно участвовали в обсуждении ситуаций, возникающих на проезжей части.

Участникам занятий напомнили о важности и необходимости использования светоотражающих элементов на одежде при движении в темное время суток, а также рассказали, почему во время поездки на машине обязательно нужно находиться в специальных детских удерживающих устройствах и быть пристегнутыми ремнями безопасности.

Педагоги МБУ ДО «Центра «Наставник» в образовательных учреждениях Пскова проводят занятия с учащимися по Правилам дорожного движения, которые включают профилактические беседы, видеолектории, практические занятия с разъяснением и разбором наиболее типичных ошибок пешеходов и велосипедистов, совершаемых в процессе движения.

Теги: #ГИБДД #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 240 человек
24.03.2021, 22:360 Всероссийский форум учителей естественных наук в Псковской области объединил 200 участников 24.03.2021, 22:280 Государственный архив Псковской области рассказал, как встречали весну в прошлые годы 24.03.2021, 22:160 В Острове приступили к обустройству набережной реки Великой 24.03.2021, 22:080 На каникулах псковские школьники повторяют требования дорожной безопасности
24.03.2021, 21:480 В деревне Неелово-2 отключат электроснабжение 24.03.2021, 21:370 Псковские юристы проведут бесплатные консультации 24.03.2021, 21:260 «Экопром» поддержит «Чистые игры» бесплатными контейнерами и личным участием 24.03.2021, 21:153 Министр обороны отменил приказы о рассекречивании архивов времен войны
24.03.2021, 21:070 В красногородских библиотеках планируют развить современные формы обслуживания читателей 24.03.2021, 20:591 Адвокат сообщил об ухудшении здоровья Навального в колонии 24.03.2021, 20:490 Белорусские и российские десантники отразили нападение диверсантов 24.03.2021, 20:370 Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных
24.03.2021, 20:200 200 волонтеров из Псковской области поддержат голосование за проекты благоустройства 24.03.2021, 20:060 Сотрудники ОСН «Зубр» организовали экскурсию для детей в музей 6-ой роты 24.03.2021, 19:520 Псковичи завоевали медали на первенстве СЗФО по греко-римской борьбе 24.03.2021, 19:450 Субсидии на реализацию социальных проектов будут выданы в Псковской области
24.03.2021, 19:330 Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи 24.03.2021, 19:242 Подростки из многодетных семей познакомились с работой следователя 24.03.2021, 19:190 15 тысяч наименований насчитывает ассортимент товаров в гипермаркете DOMMO в Пскове 24.03.2021, 19:120 Сотрудники Полистовского заповедника награждены грамотами Министерства экологии
24.03.2021, 18:560 Псковские росгвардейцы поздравили 82-летнего ветерана войск правопорядка 24.03.2021, 18:480 Две автомашины столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 24.03.2021, 18:450 В великолукских школах проводят лицензирование медицинских кабинетов 24.03.2021, 18:220 Пенсионный фонд: надбавок за непрерывный стаж не будет
24.03.2021, 18:200 Участниками праймериз «Единой России» для выдвижения в областной парламент стали 19 человек 24.03.2021, 18:122 Юрий Сорокин привился от коронавируса 24.03.2021, 18:030 Молодежный «Ахтеатр» приглашает зрителей на «Женитьбу» 24.03.2021, 17:560 В Псковской области планируют привести в порядок Порховскую ГЭС
24.03.2021, 17:450 Двух граждан Азербайджана осудили за серию краж в Порхове 24.03.2021, 17:400 Юрий Сорокин: Поддерживать псковский регион в экологически здоровом состоянии - архиважная задача 24.03.2021, 17:381 13% популизма 24.03.2021, 17:370 Суд согласует изменение схемы движения на время перекрытия улицы Поземского
24.03.2021, 17:302 Проблемы организации онкопомощи в Псковской области обсудили в Собрании депутатов 24.03.2021, 17:290 В апреле турбаза «Пушкиногорье» предлагает размещение со скидкой 50% 24.03.2021, 17:210 Пьяный житель Печор взломал гараж и явился с повинной 24.03.2021, 17:172 Ребенок пострадал в столкновении двух автомашин на трассе под Псковом. ФОТО
24.03.2021, 17:150 Балкон жилого дома выгорел в Великих Луках. ВИДЕО 24.03.2021, 17:150 Три года условно получил житель Печор за хранение наркотиков 24.03.2021, 17:090 Как поступать с агрессивными бездомными собаками, разбирались псковские депутаты 24.03.2021, 17:001 Ордена за заслуги перед ФРГ вручили двум псковичам
24.03.2021, 16:512 «Титан-Полимер» поддерживает «Чистые игры» и планирует создать экопространство в Пскове 24.03.2021, 16:470 Юрий Сорокин: Парламентские часы — эффективный инструмент обсуждения актуальных проблем 24.03.2021, 16:440 Самые небольшие кредиты в СЗФО берут жители Псковской области 24.03.2021, 16:380 Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
24.03.2021, 16:300 В Пскове псевдопродавцу кроссовок грозит до 2 лет тюрьмы 24.03.2021, 16:251 160 волков добыли в Псковской области в этом году 24.03.2021, 16:210 УГХ ожидает участия силовиков в «Чистых играх» в Пскове 24.03.2021, 16:140 Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин намерен продолжить депутатскую деятельность
24.03.2021, 16:121 Актеры Новохижин и Яковлев получили звание «Заслуженный деятель искусств Псковской области» 24.03.2021, 16:044 Во взяточничестве обвиняют псковского инспектора 24.03.2021, 15:530 Оценку лесного фонда проведут в Псковской области 24.03.2021, 15:250 Устроившему грабеж в Новый год псковичу грозит лишение свободы
24.03.2021, 15:240 Сбер запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 24.03.2021, 15:211 Около 7% составляет недокомплект участковых полиции в Псковской области 24.03.2021, 15:140 Сбитого в Пскове пешехода доставили в областную больницу 24.03.2021, 15:100 Оценивать уборку во время «Чистых игр» в Пскове будут в пяти номинациях
24.03.2021, 15:030 Марина Хохлова о нарушениях в бюджетной сфере: Не успевают осваивать средства 24.03.2021, 14:520 Должность советника председателя Счетной палаты появится в Псковской области 24.03.2021, 14:490 Заслуженных работников культуры и деятелей искусств наградили в Псковской области 24.03.2021, 14:440 В Псковской области обновят полномочия администрации по тушению пожаров
24.03.2021, 14:410 Пскович перечислил около 200 тысяч рублей на счет мнимого банковского работника 24.03.2021, 14:310 Названы результаты независимой оценки псковских учреждений культуры и соцобслуживания 24.03.2021, 14:300 Начинается видеотрансляция пресс-брифинга, посвященного «Чистым играм» 24.03.2021, 14:170 Задержанному с наркотиками псковичу назначили 420 часов обязательных работ
24.03.2021, 14:100 «Дом Советов» с Юрием Сорокиным. ВИДЕО 24.03.2021, 14:020 Клиенты управляющей компании «Промсвязь» заработали более 100% годовых 24.03.2021, 14:010 85% ипотечных сделок в Псковской области регистрируют в электронном виде 24.03.2021, 13:590 Денис Иванов: Важно, что в этом году уделяется внимание дорогам, ведущим к социальным объектам
24.03.2021, 13:450 Гражданина Таджикистана фиктивно прописал житель города Дно 24.03.2021, 13:310 Родителей псковских школьников приглашают сдать ЕГЭ 24.03.2021, 13:230 В Псковской области на четверть увеличилось количество операций по банковским картам 24.03.2021, 13:170 Кремль прокомментировал вопрос о своевременности вакцинации Путина
24.03.2021, 13:130 Бело-лунные секции светофоров начнут применять в Пскове 24.03.2021, 13:098 Стали известны возможные результаты голосования на выборах в Госдуму 24.03.2021, 13:030 Звание заслуженного работника физической культуры и спорта учредят в Псковской области 24.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Юрием Сорокиным
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.