Михаил Ведерников возложил цветы к бюсту Исаака Кикоина в Пскове

Всероссийский форум учителей естественных наук продолжился в Пскове возложением цветов к бюсту выдающегося ученого, академика Исаака Кикоина в пятницу, 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.
В мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
Во время своего выступления на мероприятии глава региона выразил благодарность руководству Курчатовского института за то, что с начала сотрудничества имя Исаака Кикоина, а также его научная слава зазвучали в Пскове и области по-новому.
Замминистра просвещения РФ в свою очередь отметил важность проведения мероприятия всероссийского масштаба в очном формате.
В рамках своего выступления Михаил Ковальчук напомнил собравшимся о ряде научных открытий Исаака Кикоина, многим из которых нет аналогов и по сегодняшний день.
Ранее в Пушкинских Горах состоялись юбилейные 35-е научные Кикоинские чтения. В рамках своего участия в них Михаил Ведерников выразил надежду, что такое значимое научное мероприятие получит постоянную «псковскую прописку».
Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908-1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина (легендарный журнал «Квант» и учебник по физике) во многом способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в нашей стране.
Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной лаборатории номер 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.