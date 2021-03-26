Общество

Михаил Ведерников возложил цветы к бюсту Исаака Кикоина в Пскове

Всероссийский форум учителей естественных наук продолжился в Пскове возложением цветов к бюсту выдающегося ученого, академика Исаака Кикоина в пятницу, 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников, заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, президент научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Во время своего выступления на мероприятии глава региона выразил благодарность руководству Курчатовского института за то, что с начала сотрудничества имя Исаака Кикоина, а также его научная слава зазвучали в Пскове и области по-новому.

«Мне очень приятно, что у нас реализуется большое количество совместных проектов. Символично, что в эти дни состоится очень важное мероприятие — мы впервые проведем форум учителей естественных наук. Будет создана межпредметная ассоциация, которая станет важным инструментом в нашей общей работе», — отметил Михаил Ведерников.

Замминистра просвещения РФ в свою очередь отметил важность проведения мероприятия всероссийского масштаба в очном формате.

«В Псков, родину великих ученых, приехали учителя естественных наук. То, что будет создана межпредметная ассоциация, тоже очень важно. Уверен, сегодня на форуме мы получим возможность поделиться своими профессиональными наработками и, самое главное, очным общением друг с другом», — сказал Виктор Басюк.

В рамках своего выступления Михаил Ковальчук напомнил собравшимся о ряде научных открытий Исаака Кикоина, многим из которых нет аналогов и по сегодняшний день.

«Нам с вами есть чем гордиться. Очень важны традиции и единство. В гимназии №1, на берегу реки Великой, где получал образование Исаак Кикоин, училось большое количество выдающихся людей, которые составили славу нашей страны. Поздравляю, что вы живете в таком прекрасном месте. Я надеюсь, что дальше на стенах этого образовательного учреждения и многих других появится большое количество новых памятных досок», — отметил руководитель курчатовского института и выразил благодарность губернатору Псковской области за активную позицию в вопросе сохранения памяти о великом ученом и работу по приведению в порядок мест, связанных с именем академика.

Ранее в Пушкинских Горах состоялись юбилейные 35-е научные Кикоинские чтения. В рамках своего участия в них Михаил Ведерников выразил надежду, что такое значимое научное мероприятие получит постоянную «псковскую прописку».

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908-1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина (легендарный журнал «Квант» и учебник по физике) во многом способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в нашей стране.

Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной лаборатории номер 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.