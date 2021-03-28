Общество

46 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

В Псковской области за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом при 103 выздоровевших. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Динамика выздоровления радует, но при этом, к сожалению, еще двое умерли от COVID-19. Приношу соболезнования родным и близким, - отметил глава региона. - Весной активизируются все сезонные респираторные заболевания. Относитесь к своему здоровью бережно, не забывайте вовремя обращаться к врачам за консультацией и лечением».

Всего в регионе провели 311 475 исследований на коронавирус, в том числе 1 163 теста сделали за прошедшие сутки. Подтвердились 34 148 случаев заболевания. Вылечились 23 305 человек, умерли 229.