Общество

51 случай заражения COVID-19 подтвердился в Псковской области за сутки

51 новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего — 34 199. Статистику заболеваемости обновил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Новых очагов не выявлено, под контролем Роспотребнадзора по-прежнему остаются три вспышки заболевания», - отметил глава региона.

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Всего в регионе провели 312 413 исследований на COVID-19, в том числе за минувшие сутки сделали 938 тестов.

Выздоровели 23 326 человек (+21 за сутки), умерли 232 пациента.