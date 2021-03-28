51 случай заражения COVID-19 подтвердился в Псковской области за сутки

51 новый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки, всего — 34 199. Статистику заболеваемости обновил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
«Новых очагов не выявлено, под контролем Роспотребнадзора по-прежнему остаются три вспышки заболевания», - отметил глава региона.
Всего в регионе провели 312 413 исследований на COVID-19, в том числе за минувшие сутки сделали 938 тестов.
Выздоровели 23 326 человек (+21 за сутки), умерли 232 пациента.