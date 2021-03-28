Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 235

Еще три смертельных случая в результате коронавируса зарегистрировано в Псковской области по состоянию на утро 29 марта. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в регионе возросло до 235. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, за прошедшие сутки в Псковской области зарегистрирован 51 новый случай коронавируса, всего - 34 199. Проведено 312 413 исследований, в том числе за минувшие сутки сделали 938 тестов. Выздоровели 23 326 человек (+21 за сутки).