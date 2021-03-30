Общество

Андрей Маковский: Образование не должно быть нищим

Свое мнение по поводу проблем в образовательной среде высказал кандидат политических наук, заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий СОП Псковский облсовпроф Андрей Маковский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

«‎На мой взгляд, наиболее остро в Российской Федерации стоит проблема образования, при этом речь идет не об инфраструктуре (школы, детские сады, оборудование, книги и так далее), а об образовании как о деятельности. Первый форум работающей молодежи Псковской области в октябре и работа Совета молодых педагогов при Псковской областной организации общероссийского профсоюза образования показали ряд проблем, которые необходимо оперативно решить совместными усилиями органов государственной власти, работодателей и профсоюзов»‎, - рассказал Андрей Маковский.

По его словам, статус педагога в современном российском обществе катастрофически низкий. «Этому виной - низкие заработные платы, отсутствие реальных государственных льгот и, как следствие, низкий уровень платежеспособности педагогов и научных работников, - отметил кандидат политических наук. - Сам процесс образования воспринимается обществом как государственная услуга, что формирует потребительское отношение к работникам образования: "Мы платим налоги, а вы нам обязаны"».

Он упомянул и новый закон РФ «Об образовании», который фиксирует четкие временные рамки всех ступеней образования. «Так, обучаясь очно на педагога истории (бакалавриат – 4 года, магистратура – 2 года, аспирантура – 3 года), в итоге 9 лет необходимо потратить для защиты степени кандидата наук и получения права в полном объеме преподавать в вузе. Фактически с такой арифметикой, сокращением диссертационных советов, получим сокращение квалифицированных педагогов школ, колледжей, высшей школы».

По итогам сказанного Андрей Маковский выделили следующие пункты:

1. Важно вернуть основные положения об образовании из советского законодательства, отойти от Болонской системы образования или ликвидировать ступень магистратуры. На современном этапе магистратура и аспирантура дублируют друг друга.

2. Отменить воинскую обязанность для педагогов, работающих по основному месту работы в образовательном, научном, дошкольном учреждении.

3. Также важно для всех бюджетных должностей предусмотреть сохранение рабочего места за гражданином, призванным в Вооруженные силы РФ. Другими словами, молодой человек, призванный в армию не должен лишаться своего рабочего места.

4. Важно разработать инструкции министерством просвещения РФ, министерством науки и образования РФ в случае проявления буллинга педагогов со стороны учеников и родителей. Буллинг педагогов – это травля, неподобающее поведение учеников, давление со стороны родителей. Данная проблема неоднократно поднимается в СМИ, проводится множество круглых столов, но эти инструменты не эффективны. Считаю эффективным разработку юридических норм привлечения лиц, оказывающих давление на педагогов в процессе выполнения ими своих должностных обязанностей, к административной, дисциплинарной ответственности, денежным выплатам.

5. Также Андрей Маковский отметил важность разработки единой сетки заработных плат для педагогов и работников дошкольных образовательных учреждений. Не должна отличаться заработная плата педагога на селе от педагога в столице на 400%. Безусловно, каждый субъект РФ вправе назначать собственные надбавки для своих сотрудников, но при этом единые ставки должны быть гарантией достойной жизни работников образования и науки РФ.

«Озвученные идеи в статье являются дискуссионными, при этом цель работы – обозначить проблемы, которые могут отразиться на будущем нашей страны и на воспитании молодого поколения. От качества работников образовательной сферы, статуса педагога, во многом зависит уровень жизни страны в будущем», - заключил Андрей Маковский.