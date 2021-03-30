Общество

Подразделения ВДВ захватили аэродром условного противника в Псковской области

В рамках второго этапа полкового тактического учения с гвардейским десантно-штурмовым полком Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения усиленный парашютно-десантный батальон десантировал на площадку приземления «Кислово» шесть единиц БМД-2К-АУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.

После приземления боевые машины поддержали огнем из штатного вооружения подразделения полка при захвате полевого аэродрома для обеспечения прибытия основных сил. Машины доставили в заданный район двумя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации (ВТА). Десантирование проводилось высоты 600 на скорости воздушных судов более 350 километров в час на парашютно-бесплатформенных системах ПБС-916.

После десантирования техники и совершения марша более 300 военнослужащих передового отряда усиленного парашютно-десантного батальона захватили контрольно-диспетчерский пункт, склады вооружения, узел связи и склады горюче-смазочных материалов (ГСМ).

«В целях проверки отработки практического применения подразделений были выполнены учебно-боевые задачи по десантированию техники батальона на площадку приземления и захвату полевого аэродрома. В дальнейшем десантникам предстоит совершить рейдовые действия и марш в район полигона "Струги Красные" в Псковской области, где пройдет розыгрыш боевых действий парашютно-десантного батальона в ходе организации маневренной обороны с проведением этапов боевой стрельбы», - отметил на площадке приземления командир десантно-штурмового полка гвардии подполковник Артем Городилов.

В заключении этапа розыгрыша подразделения ВДВ совместно с экипажами четырех самолетов ИЛ-76 отработали заход на посадку на взлетно-посадочную полосу захваченного полевого аэродрома.

Всего в учении, которое проходит в период с 29 марта по 2 апреля текущего года под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина, задействовано более 1500 десантников, около 200 единиц боевой и специальной техники, около 8 самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» и ударные вертолеты Ми-24.