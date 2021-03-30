Общество

Пенсии 17 тысяч жителей Псковской области вырастут на 3,4%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут увеличены на 3,4% с 1 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области, повышение коснется 17 169 пенсионеров региона, включая 15 776 получателей социальных пенсий.

«Индексация пенсий будет произведена получателям пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Повышение также коснется и получателей социальных пенсий», - рассказала управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова.

Управляющий уточнила, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и пенсионных коэффициентов или их недостаточно для назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые.

На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны. Наталья Мельникова отметила, что специалисты отделения ПФР уже произвели перерасчет, сформированы доставочные документы на апрель 2021 года в новом размере.

В результате апрельской индексации социальные пенсии в среднем увеличатся на 300,80 руб. и составят 9147,73 руб.

Пенсия для инвалидов Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 509,80 руб. и составит 36502,22 руб.

Пенсия для участников Великой Отечественной войны (получателей двух пенсий) в среднем увеличится на 471,59 руб. и составит 39908,75 руб.

Пенсии инвалидов с детства в среднем вырастут на 345,29 руб. и составят 10500,97 руб.

Пенсии детей–инвалидов вырастут на 457,46 руб. и теперь составят 13912,10 руб.

«Обращаем внимание, что размер прибавки может быть как ниже, так и выше указанных сумм – в зависимости от конкретного размера пенсии пенсионера. Добавим, что социальные пенсии индексируются независимо от того, работают пенсионеры или нет», - добавили в ПФР.