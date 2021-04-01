Общество

Геннадий Иойлев: Трудовой договор - это гарантия соблюдения ваших прав

Руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев призвал заключать трудовые договоры. Об этом с пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре ПЛН 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень важно работать в условиях легальных трудовых отношений, - отметил он. - Трудовой договор - это гарантия соблюдения ваших прав». По словам Геннадия Иойлева, легальные трудовые отношения преобладают на рынке труда. Тем не менее встречаются юридические лица, которые «идут на устные договоренности».

«Все должны понимать, что все риски наступления неблагоприятных последствия будут неприятны как одной, так и другой стороне», - добавил Геннадий Иойлев.