Общество

Глава областного комитета по образованию попробовал сдать ЕГЭ

Всероссийская акция «‎Единый день сдачи ЕГЭ родителями»‎ прошла сегодня, 2 апреля, в школе №24 имени Льва Малякова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ней приняли участие порядка 30 родителей выпускников.

На мероприятии также присутствовали заместитель главы города Пскова Александр Баев и председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, которые вместе с родителями учеников сдали экзамен по русскому языку.



Перед началом акции член государственной экзаменационной комиссии Наталья Кучерова разъяснила участникам процедуру прохождения экзамена, который проводили по всем правилам: с собой разрешалось взять только паспорт и гелевую ручку, а на входе «‎выпускники»‎ прошли проверку металлоискателем.



«‎Псковская область участвует в процедуре ЕГЭ с 2002 года. Каждый класс оборудован, дети заранее готовятся к прохождению экзамена в таком формате. Мы традиционно проводим акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", чтобы показать, что в этом нет ничего сверхъестественного»‎, - обратился к участникам мероприятия председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.





В этом году, по его словам, в псковском регионе Единый государственный экзамен будут сдавать около 3 тысяч учащихся 11 классов. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, по окончании обучения сдадут государственный выпускной экзамен.



После экзамена, который, в отличие от настоящего ЕГЭ, длился 30 минут, провели круглый стол, где участники мероприятия поделились друг с другом впечатлениями от экзамена и узнали свои результаты.