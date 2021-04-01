Общество

Новое здание прокуратуры открыли в Великих Луках

Торжественное открытие нового здания прокуратуры состоялось в Великих Луках 2 апреля. В ходе мероприятия исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев от имени главы Великих Лук Николая Козловского поздравил работников прокуратуры с этим событием, сообщает портал «Луки.ру».

Фото здесь и далее: Луки.ру

«Прокуратура была и остается одним из основных гарантов законности и правопорядка в обществе. Во многом именно добросовестному выполнению служебного долга сотрудниками прокуратуры города великолучане чувствуют себя под надежной защитой закона», — сказал Сергей Гусев в своем обращении.

Сергей Гусев поблагодарил сотрудников за ответственность, принципиальность и строгое следование требованиям российского законодательства.

Прокурор Псковской области Иван Грибов отметил, что маломобильные граждане смогут беспрепятственно обращаться в прокуратуру, ведь здание полностью технически оборудовано для комфортного посещения. Здесь установлены лифт, таблички со шрифтом Брайля и световые маяки для слабовидящих людей.

По словам прокурора города Великие Луки Романа Хотченкова, здание оснащено по последнему слову техники. У каждого сотрудника будет персональный кабинет, оборудованный всем необходимым для комфортной и продуктивной работы. Помещение архива оснащено современной системой пожаротушения. В просторном и светлом зале совещаний сотрудники будут заниматься гарнизонной деятельностью правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

По традиции первым в новое здание вошел кот. Уже с понедельника сотрудники переедут в новое здание.