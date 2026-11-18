Сотрудники Северо-Западного таможенного управления пять раз за три недели отвергли попытки дать им взятки на общую сумму более 110 тысяч рублей. Инциденты произошли в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), а также Бурачки, Убылинка и Шумилкино (Псковская область). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Фото: Северо-Западное таможенное управление / Max

Взятки предлагали четверо водителей грузовиков и один владелец легкового автомобиля. Они пытались откупиться от административной ответственности за выявленные правонарушения. Суммы варьировались от 100 до 400 евро, в одном случае предложили 20 тысяч рублей.

Взяткодателями оказались граждане Узбекистана, Беларуси, Латвии, Сербии и лицо без гражданства. Таможенники отказались от денег и сразу сообщили о фактах коррупции в профильные подразделения. Против четырех водителей возбудили уголовные дела за дачу взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ), им грозит до восьми лет лишения свободы. Еще одного фигуранта судят за мелкое взяточничество, максимальное наказание - год колонии.

Все подозреваемые признали вину.