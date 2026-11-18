Фотограф из Псковской области Елена Плинер заняла третье место на X Всероссийском фотоконкурсе о жизни людей с инвалидностью «Без барьеров». Церемония награждения прошла в Москве в рамках VIII Съезда Всероссийского общества инвалидов, сообщают организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами

Елена Плинер получила награду в номинации «Отдельная фотография» за снимок «Живу». Победителем в этой категории стал Дмитрий Войнов из Адыгеи с работой «Отражение чувств», второе место занял Сергей Лозовский из Ростовской области за фотографию «Отец и сын».

Гран-при конкурса получила Ольга Кравченко из Санкт-Петербурга за снимок «Победный возглас».

«Каждый снимок, попавший в экспозицию, - результат не только мастерства автора, но и его неравнодушия», - отметил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

В день награждения в московском гостиничном комплексе «Измайлово» открылась выставка 40 лучших работ конкурса. Проект призван привлечь внимание к жизни людей с инвалидностью и вопросам их интеграции в общество.

С 1 декабря 20 отобранных фотографий представят в Московском метрополитене, а в 2027 году организаторы планируют провести выставки в регионах России.