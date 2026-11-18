Управление МВД России по Псковской области приняло решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении двух иностранных граждан - мужчины 1992 года рождения и женщины 2001 года рождения. Основанием для этого стали факты получения гражданства обманным путём, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УМВД России по Псковской области / Max

В ходе проверки установлено, что мужчина и женщина для оформления гражданства предоставили поддельные сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. При этом сами они экзамен не сдавали: практическую часть за них выполнил другой человек, которому также было прекращено гражданство нашей страны.

За содействие в сдаче письменной части экзамена каждый из иностранцев передал не менее десять тысяч рублей. По результатам проверки фальшивые сертификаты признаны недействительными. Паспорта гражданина РФ изъяты.