Общество

В Псковской области проводится акция «Призывник»

В период с 1 апреля по 15 июля 2021 года на территории Псковской области проводится первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Призывник». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из Министерства обороны проведут комплекс мероприятий, направленных на профилактику незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи призывного возраста.

В рамках акции запланированы мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков, направленные на информирование населения о медицинских и социальных последствиях наркомании, юридической ответственности за совершение правонарушений и преступлений по линии незаконного оборота наркотиков.

Будет осуществляться также целенаправленная работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию представителей молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. Пройдут антинаркотические лекции и беседы, тематические занятия, спартакиады и фестивали.