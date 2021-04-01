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Общество

Армен Мнацаканян: Найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан

03.04.2021 13:59|ПсковКомментариев: 0

«Найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан», - заявил помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян в своем инстаграм-аккаунте.

«Утро началось с шокирующей новости. Не могу этого понять, не найду оправдания. Но виновных надо найти и наказать. "В Острове неизвестные осквернили памятник бойцам 6 роты" - это сообщение в сми, как страшный сон, как то, чего не может и не должно быть на Псковской земле в принципе. И особенно по отношению к гвардейцам-десантникам 6 роты», - написал Армен Мнацаканян.

«Думаю, найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан. На связи с руководством Островского района. В ближайшее время бюсты будут приведены в достойное состояние», - сообщил он.

Теги: #остров #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
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