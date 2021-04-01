Общество

79 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

79 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 34 683 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По состоянию на 3 апреля в регионе выздоровели 23 765 пациентов (за сутки – 61), скончались 252 человека.

В Псковской области провели 319 006 тестов на коронавирус (за сутки – 726).

Роспотребнадзор снял с контроля очаг распространения коронавируса в центре специального образования №2 в Островском районе. «В Псковской области осталось две активных вспышки заболевания», - отметил губернатор.