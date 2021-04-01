Общество

Капремонт здания противотуберкулезного диспансера в Великих Луках обойдется в 57 млн рублей

Капитальный ремонт здания великолукского противотуберкулезного диспансера (улица Сибирцева, 45) обойдется в 57 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Фото: губернатор60.рф

«Пора провести ремонтные работы, фасад здания давно испортился, страшно смотреть», - отметил великолучанин.

Марина Гаращенко пояснила, что ремонт фасада здания филиала «Великолукский» ГБУЗ ПО «Противотуберкулезный диспансер» без проведения капитального ремонта здания (замена коммуникаций, кровли) - это неэффективное использование денежных средств.

«В 2019 году за счет выделенных целевых бюджетных средств была подготовлена проектная документация на полный капитальный ремонт здания. Согласно проектной документации, на ремонтные работы необходимо выделение из областного бюджета денежных средств в размере 57 000 000,00 рублей», - отметила она.

Ремонт проведут при условии выделения целевого финансирования, добавила председатель комитета.