Общество

Смотр личного состава и техники прошел на полигоне «Струги Красные»

На полигоне «Струги Красные» состоялся смотр личного состава, вооружения и военной техники, принимавших участие в полковом тактическом учении, которое проводилось в период с 29 марта по 2 апреля текущего года под руководством командира Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии генерал-майора Сергея Чубарыкина. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Построение участников тактического учения состоялось у подножья горы «Зеленая», где прошел завершающий этап учения с боевой стрельбой. Руководство учения отметило военнослужащих, показавших высокий результат при выполнении поставленных учебно-боевых задач.

После завершения смотра личный состав убыл в пункт постоянной дислокации для организации обслуживания вооружения и военной техники.

Всего в учении, которое прошло в период с 29 марта по 2 апреля на полигоне «Струги Красные», было задействовано более 1500 военнослужащих, около 200 единиц боевой и специальной техники гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.