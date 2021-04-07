Общество

В Пскове сократили количество гайд-парков

В Пскове с двух до одного сократится количество гайд-парков. Это следует из текста постановления администрации Псковской области от 6 апреля 2021 года №105, опубликованного сегодня на сайте нормативных правовых актов.

Документ вносит изменения в постановление администрации области от 27 декабря 2012 года №673 «Об определении единых специально отведенных мест на территории Псковской области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера».

В новой редакции постановления, для Пскова и Псковского района теперь определена одна территория для выражения общественного мнения. Это пересечение Рижского проспекта, улиц Максима Горького и Конной, в центральной части сквера им. 60-летия Октября.

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Площадка, расположенная между улицами Свердлова и Кузнецким мостом, перестала быть гайд-парком. Этот статус она получила в декабре 2019 года по постановлению, подписанному губернатором Михаилом Ведерниковым.

Постановление вступит в силу через 10 дней со дня опубликования.