Общество

ОРТПЦ: Псковичи могут сделать антенну даже из пивных банок

«Жители Псковской области могут сделать антенну из всего, что есть под рукой — из ложек, вилок и из алюминиевых пивных банок», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев.

«Иногда, бывает, удается принять сигнал, но не всегда ложки в помощь», - заметил он и напомнил ряд требований, которые должны быть соблюдены, чтобы радиослушатели и телезрители получали качественный сигнал.

«Если телерадиопередающий центр расположен более чем в 10 км от места проживания телезрителя, нужно использовать только наружную антенну с хорошим коэффициентом усиления, потому что законы распространения радиоволн никто не отменял. Прежде всего, должна быть прямая видимость на передающую антенну, - пояснил Александр Лаптиев. - Если есть препятствие, надо поднимать антенну выше крыши на 10-15 м, чтобы был прямой сигнал из передающего центра, или пробовать искать отраженный сигнал от каких-то зданий и сооружений, если это черта города».