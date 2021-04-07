Общество

Около 100 юных псковичей участвуют в конкурсе «Письмо солдата. Победа без границ»

Около 100 ребят из Псковской области в возрасте от 5 до 17 лет направили свои эссе, стихи, рисунки и видеоролики на международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ», организованный уполномоченным при президенте России по правам ребенка и всероссийским движением «Юнармия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По итогам заседания региональной комиссии будут определены лучшие послания в каждой номинации и возрастной категории. Выбранные работы направят для участия в федеральном этапе конкурса, итоги которого станут известны после 23 апреля. Победители будут награждены дипломами, их письма и рисунки опубликуют в ежегодном сборнике.

Напомним, что конкурс «Письмо солдату» проводится в четвертый раз, в этом году он получил название «Победа без границ» и статус международного, благодаря чему расширилась география участников. Авторами посланий, адресованных бойцам, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, труженикам тыла стали дети не только из российских регионов, но также Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Японии, Турции и других государств. Количество работ оказалось рекордным за всю историю конкурса — более 22 тысяч писем, рисунков и видеороликов.