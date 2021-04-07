Общество

В Пскове воспитатель частного детсада забыла ребенка на улице

В частном детском саду в Пскове на Труда, 50 на прогулке забыли двухлетнего ребенка. Девочка стояла на улице одна, пока ее не заметила проходившая мимо женщина, сообщает ГТРК «Псков».

«Я у заведующей спросила: "У вас все нормально в садике, ничего не произошло?" Она говорит: "Нет". И она уже выглянула за дверь, увидела девочку: "Ой, это 11 ребенок". И закрыла передо мной дверь», - рассказала псковичка.

Узнав о видео заведующая, она же воспитатель, признала свою вину, хотя сначала отрицала ее в разговоре с матерью девочки. Она заверила, что ребенка начали искать сразу же после прогулки по всем группам, но почему-то не догадались выглянуть на улицу.

«Ситуацию мы проработали, конечно же, подобное происходить не должно. Свою ошибку я понимаю и очень сожалею о случившемся. С родителями я беседовала и не раз приносила свои извинения. И как руководитель данного заведения хочу заверить, что принимаю все необходимые меры по безопасному нахождению детей», - сказала заведующая частным детским садом Анастасия Козлова

Однако родители уже готовят документы для перевода в другой детский сад. А чтобы ситуация не осталась незамеченной, написали заявление в прокуратуру и письмо губернатору области.