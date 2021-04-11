Общество

В Пскове следователи помогли обустроить приют для бездомных животных

Следователи следственного управления СК РФ по Псковской области оказали помощь автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» в реализации уникального и социально значимого объекта для Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления, на протяжении последних лет следователи взаимодействуют с зоозащитниками, которые выполняют важную работу по гуманному решению проблемы бродячих животных в Пскове и его окрестностях. «Именно благодаря самоотверженному труду женщин-волонтеров наш областной центр не будоражат сообщения о нападении сбившихся в стаи бродячих собак на горожан, в том числе детей», - подчеркнули в управлении.

В минувшие выходные следователи поддержали волонтеров и внесли свой вклад в выполнение строительных работ и благоустройство территории приюта для бездомных животных на окраине Пскова, где в скором времени планируется разместить 140 собак.