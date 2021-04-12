Общество

Жанна Малышева может покинуть пост главы комитета по культуре

Жанна Малышева покинет пост главы комитета по культуре Псковской области. О том, что чиновница сегодня, 12 апреля, работает на этой должности последний рабочий день, сообщил Telegram-канал «Новый правдоруб», ранее считавшимся близким к администрации региона.

В адрес Жанны Малышевой со стороны губернатора Псковской области Михаила Ведерникова неоднократно высказывалась критика по поводу реализации национального проекта «Культура». На одном из заседаний глава региона даже подарил чиновнице часы с намеком на то, что целевые показатели и поручения нужно исполнять вовремя.

Кроме того, по итогам концерта Клавы Коки и Niletto в Ледовом дворце, который прошел с грубейшими нарушениями противовирусных требований (количество зрителей не соответствовало согласованному; масочный режим и социальная дистанция не соблюдались; организатор мероприятия и руководство Ледового дворца устранением замечаний должным образом не занимались), были инициированы проверки - в том числе и в отношении главы регионального комитета по культуре.

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Добавим, что Жанна Малышева не ответила на звонок корреспондента Псковской Ленты Новостей, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о своем увольнении.