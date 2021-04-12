Общество

Александр Братчиков проинспектировал ход реконструкции улицы Леона Поземского

Глава администрации Пскова Александр Братчиков осмотрел ход работ по благоустройству территории от Троицкого моста до церкви Богоявления в парке Строителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

На участке уже высажена живая изгородь. Глава администрации отметил, что в рамках реконструкции на Запсковье планируется максимально использовать зеленые изгороди, а не железные ограждения.

В ходе осмотра Александр Братчиков обратил внимание на просадку плитки и асфальта в местах установки локальных очистных сооружений на Золотой набережной: «Такое недопустимо, это нужно исправлять», - акцентировал он. В продолжение рабочего выезда глава администрации оценил завершение работ от улицы Герцена до улицы Набат и устройство сквера Народовластия.

Контрольный выезд со специалистами для осмотра дефектов и составления акта с указанием сроков устранения сити-менеджер назначил на пятницу, 16 апреля. Все работы по исправлению недочетов и завершению строительства должны быть закончены до 1 июня.

Работы второй очереди реконструкции улицы Леона Поземского уже начались. Благоустройство территории проводится в рамках проекта "Совершенствование обеспечивающей инфраструктуры туристко-рекреационного кластера "Псковский", добавили в пресс-службе администрации Пскова.