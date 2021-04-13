Общество

Школьники Пскова до конца весны могут пройти бесплатное обучение в «‎Кванториуме»

Детский технопарк «‎Кванториум Псков» приглашает детей от 12 до 18 лет на бесплатное обучение на нулевом уровне. Курс продлится до конца мая, после прохождения образовательной программы каждый ребенок получит подтверждающий сертификат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Есть места в следующие группы:

Геоквантум: суббота 9.45-13.45 +дополнительные занятия на неделе

Промробоквантум: вторник, среда, четверг, пятница с 14.45-16.45 (очно)

VR/AR-квантум: вторник и четверг 17.15-19.15 (очно) + суббота 14.15-18.15 (дистанционно)

Аэроквантум: вторник, среда, четверг, пятница с 14.45-16.45 (очно)

Хайтек: вторник и четверг 17.15-19.15 (очно) + среда и пятница 14.45-16.45 (очно)

В Хайтеке ребята могут поработать на современном оборудовании: лазерные станки, 3D принтеры, станки с ЧПУ. В Промробоквантуме кванторианцы создают собственных роботов, а в VR/AR квантуме можно научиться моделировать 3D объекты и миры и создавать собственные приложения виртуальной и дополненной реальности. В Геоквантуме учащиеся разрабатывают интерактивные карты, создают 3D макет местности, анализируют спутниковые изображения. Аэроквантум – место, где работают с беспилотными летальными аппаратами и учатся собирать, управлять и программировать квадрокоптеры.

Зарегистрироваться на бесплатные занятия можно по ссылке. Дата начала занятий зависит от набора групп. Для зачисления необходимо заявление от родителей или представителей ребенка, вступительных испытаний нет. Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 (8112) 79-70-79.

Добавим, детский технопарк «‎Кванториум Псков» работает в рамках национального проекта «‎Образование». Обучение на всех уровнях и направлениях осуществляется бесплатно.