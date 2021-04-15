Общество

Пенсионеры Псковской области сразились в конкурсе по компьютерному многоборью

Заключительное мероприятие социального проекта «В ногу со временем!» - VII областной конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Информатика вокруг нас» - состоялось 13 апреля в онлайн-формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук.

В конкурсе приняли участие 46 представителей старшего поколения из 13 муниципальных образований Псковской области. Конкурс проходил в конференц-зале «Zoom» Пенсионного фонда. Большинство конкурсантов работали над заданиями и в домашних условиях, и на площадках районных домов культуры, библиотек, отделений Пенсионного фонда.

К участникам обратились заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области Дмитрий Яковлев, заместитель председателя отделения псковского отделения Союза пенсионеров и руководитель проекта Светлана Мельничук, главный судья конкурса, старший преподаватель кафедры математики и теории игр ПсковГУ Дмитрий Лобарев. Они пожелали успешно применить на практике знания, полученные за полгода обучения.

С «домашним заданием» лучше всего справились В. Виноградова из Псковского района, О. Сиренко из Опочки и Н. Баранова из Печор. Далее участникам конкурса предстояла поисковая работа в «Яндексе» и на сайте ПФР.

В номинации «Умные гаджеты» первое место заняла Светлана Зимина из Плюссы, на втором оказался Сергей Толокновский из Дедовичей. Мария Павлова из Красногородска заняла третье место.

В номинации «Начинающий пользователь» победил Сергей Маркелов из Печор. Второе и третье место достались Людмиле Кротиковой и Ангелине Ильиной из Пушкинских Гор.

В номинации «Уверенный пользователь» лучшей признали Алевтину Васильеву из Пушкинских Гор. Второе место заняла Светлана Шкаликова из поселка Струги Красные. Ольга Носова из города Дно получила «бронзу».

По итогам конкурса четверо представителей старшего поколения (двое мужчин и две женщины) из Псковской области примут участие в XI всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится в Москве 1 июля в дистанционной форме.