Общество

Подрядчик устранит дефекты в благоустроенном год назад сквере «Соколинка»

Территорию сквера «Соколинка», благоустроенного по программе «Формирование комфортной городской среды», оценила комиссия, в состав которой вошли представители общественности, управления городского хозяйства администрации Пскова, подрядчика, помощник депутата по округу №12. Участники проверили состояние сквера, обсудили недочеты и дальнейшее их исправление. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Так, проверяющие установили, что велопарковка слабо прикреплена к основанию, болтается. Один из уличных лыжных тренажеров имеет дефект - отломан металлический держатель. По всей площадке местами имеются неровности покрытия. Где-то покрытие просело, где-то - приподнялось. Также местные жители отметили, что количество кустов за зиму заметно уменьшилось.

По итогам осмотра УГХ составит акт, а подрядчик должен будет устранить обнаруженные дефекты. Растения решено обследовать после появления листьев.

Также на встрече был поднят вопрос об установке твердого покрытия между тротуаром и детской площадкой. По проекту здесь предполагался газон, однако дети бегают везде, вместо газона остались земля и грязь, которая разносится по всей площадке. Твердое покрытие не может быть установлено в рамках гарантийных обязательств, поскольку его не было в проекте. Но оно необходимо, поэтому заместитель начальника УГХ Татьяна Алексеева обещала проработать этот вопрос.