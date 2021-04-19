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Общество

Здравствуй, старый новый мост

20.04.2021 13:27|ПсковКомментариев: 0

Над Ольгинским мостом, похоже, начал рассеиваться туман. Загадочные недомолвки и таинственные намеки, которыми была окутана тема его реконструкции, наконец-то попытались развеять городские власти, которые организовали открытое рабочее совещание по реконструкции моста под председательством главы администрации Александра Братчикова. На встречу пригласили не только председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина, заместителя начальника УГХ городской администрации Александра Грацкого, директора проектной компании ООО «Стройдормост Проект» Елену Трошкову, но и журналистов.

Обсудили основные параметры будущего моста, его внешний вид, возможности временных переправ для автомобилистов и пешеходов, сроки начала реконструкции. Но, как это бывает сплошь и рядом, чем больше подробностей озвучивали на совещании, тем больше появлялось вопросов. Чем глубже в лес, тем выше елки.

 

Не скоро сказка

Сразу оговоримся: Ольгинский мост начнут ремонтировать не завтра. И даже не послезавтра. До ноября этого года «Стройдормост Проект» должен завершить разработку проектно-сметной документации на капремонт. Затем проект ждет госэкспертиза. Процесс не быстрый, а значит, к моменту распределению средств в Москве на 2022 год мы просто не успеем. 

К тому же возникает вопрос о финансировании. Предварительная стоимость ремонта моста оценивается в порядка 4 миллиардов рублей. Для понимания: эта сумма почти в два раза превышает ту, что будет выделена из федерального бюджета всей Псковской области на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог в 2021-2022 годах. К тому же в регионе уже реализуется крупный дорожный проект - Северный обход. Общая сумма строительства - более 7 млрд рублей, если говорить конкретнее, то, например, в этом году на стройку окружной дороги регион получит 1,8 млрд рублей. В общем, не в нашей ситуации просить еще. А взять больше негде - не к соседям же по программам приграничного сотрудничества идти с протянутой рукой. Так что в лучшем случае можно строить планы на 2023 год, причем при условии, что к этому времени Северный обход уже будет достроен. 

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2023 год - цифра красивая, учитывая, что Псков будет праздновать 1120-летие со дня первого упоминания. Но если вернуться в реальность, то к моменту старта работ в городе уже должен появиться временный мост, который разгрузит транспортные и пешеходные потоки. По примерным оценкам, его строительство может занять около года (плюс время на подготовку проекта). Получается, рабочим надо будет приступить к сооружению временной переправы не позднее следующего года.

Считаем дальше: планируется, что капремонт Ольгинского моста займет около трех лет. По идее, это 2026-2027 год. Значит, не то что у наших детей - у нас самих еще есть шанс увидеть чудо превращения старого моста в новый.

Мост на вырост

Каким же будет новый мост? Некоторые детали будущей реконструкции уже просачивались в псковские СМИ. Например, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик в недавнем интервью журналисту «Эха Москвы» в Пскове Любови Кузнецовой заверил, что мечта многих горожан о восстановлении металлических ажурных арок не воплотится в реальность: негоже видовую перспективу Троицкого собора и Кремля нарушать излишествами.

Фото: Александр Чайка

Делился кое-какими подробностями и заказчик проекта - УГХ администрации Пскова. Псковичей успокоили, что речь идет не о сносе или реконструкции. «Старые дополнительные опоры под водой исчезнут в новом мосту, плиты все будут поменяны, - рассказывал замначальника УГХ Александр Грацкий. - Старые несущие колонны останутся, их укрепят. Изменится внешний вид моста, добавятся смотровые площадки, велодорожки».

На вчерашнем совещании уточнили: велодорожка будет одна, но широкая - на 2 метра. На мосту останется 4 полосы, каждая по 3,75 метров в ширину, согласно современным стандартам. Проектом будут предусмотрены также парапеты (бетонные или гранитные) и тротуары для пешеходов с размахом в три метра. 

Промежуточные опоры действительно обещают убрать: мост изначально был построен с нарушениями, сейчас все сделают как положено, так что они будут попросту не нужны.

Если говорить об эстетической стороне, то красоту откапиталенного моста придаст новое освещение и ограждение, рисунок которого может быть приближен к историческому. Рассматривается два варианта внешнего облика - более современный и приближенный к тому, что есть сейчас. На данный момент больше шансов у второго.

Наискось

Впрочем, каким бы ни был новый старый мост, он кажется некой отдаленной перспективой. Судя по реакции горожан, их пока в большей степени интересует мост временный, который наведут, дабы удержать Псков от транспортного коллапса.

Изначально его планировалось сделать пешеходным. Озвучивалось даже предположительное место расположения временного моста - от улицы Розы Люксембург к Профсоюзной (там, где всегда натоптана дорожка по зимней Великой). Однако проектировщики столкнулись с проблемой в виде территории кампуса на левом берегу Великой.

На совещании прозвучали новые точки строительства временного моста. Рассматривается вариант от улицы Детской до Красноармейской, но он не является приоритетным из-за особенностей ландшафта. Предпочтение отдали направлению от Горького/Петровской (Комсомольская площадь) до улицы Ипподромной, в районе кафе «Шведская горка». К слову, в советские годы обсуждался именно такой вариант строительства, более того - он даже был зафиксирован в Генеральном плане города, разработанном в 70-х. Но тогда планы так и не стали реальностью, хотя где-то на подкорке горожан он явно прописался: когда мы попросили подписчиков группы ПЛН во ВКонтакте угадать, где планируется построить новый мост, большинство выбрали именно этот вариант.

Мост будет косым, его длина составит ориентировочно 313 метров. Елена Трошкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала, что по временной переправе смогут передвигаться не только пешеходы, но и автомобилисты: заказчик и представители комитета по транспорту склоняются к тому, что мост будет двухполосным.

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Движение машин предлагается организовать по принципу АСУДД. Это целый комплекс современных программно-технических средств и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения, улучшение параметров улично-дорожной сети, снижение транспортных задержек и улучшение экологической обстановки. Проще говоря, будет сделано все для того, чтобы не было пробок: временному мосту не нужны проблемы в виде битком набитых автобусов и десятков машин разной степени гружености.

По мысли участников совещания, со стороны Завеличья можно будет организовать одностороннее движение по улицам Петровской и Горького. Наверняка это изменит маршруты общественного городского транспорта. Автобусным сцепкам, скорее всего, придется заезжать на Комсомольскую площадь, которая сейчас находится в нелучшей форме - ее ремонт последние лет двадцать ограничивался подсыпкой асфальтной крошки. Придется, видимо, продумывать и меры по защите расположенного здесь памятника ЮНЕСКО от мостостроительных работ и увеличившейся транспортной нагрузки.

Не совсем понятно, что будет ждать автомобилистов на другой стороне Великой: на данный момент грунтовка с набережной выводит на однополосный асфальтированный проезд - улицу Шведская горка, зажатый между территорией кафе и домами №14 по Советской набережной и №68 по улице Поземского. Интересно, придется ли чем-то жертвовать, и если да - то чем.

Сложности могут возникнуть и с улицей Петровской, где проезжая часть заужена из-за нового дома. Возможный вариант, озвученный на совещании, - организовать на Петровской и Максима Горького одностороннее движение на подходах к мосту.

А может, навсегда?

Во время совещания Александр Братчиков несколько раз задавал вопрос о возможности использовать временный мост в качестве постоянного. Елена Трошкова и Борис Елкин ответили, что для этого нужен отдельный проект (а это, в свою очередь, не предусматривалось договором). Впрочем, обещают специалисты, временный мост по своим параметрам будет почти как постоянный.

«На берегу» пока договорились о том, что металлоконструкции временного моста необходимо спроектировать так, чтобы потом их можно было использовать на других строительных работах - не пропадать же добру.

А псковичи успели прикинуть сметливым умом: зачем тратить денежку временный мост, если можно добавить чуть-чуть монет - и получить четвертый мост, постоянный? И назвать его еще как-нибудь красиво - Владимирский, например, в пару к Ольгинскому. Благо за деньгами все равно к федералам  идти.

Вот здравое мнение из комментариев к новостям о временном мосте: «Сооружение временного моста тоже дорогое удовольствие. Потом этот временный мост нужно будет ликвидировать. Это дополнительные затраты, - пишет Владимир Лавринов. - В итоге сооружения и разборки временного моста город останется в том же положении - при наличии трёх мостовых переходов, которые уже давно не справляются с транспортными потоками. Было бы целесообразно вместо временного моста построить постоянный мостовой переход, а потом осуществить реконструкцию Ольгинского моста. Да, при таком подходе затрат будет больше. Но в результате город будет иметь четыре моста».

Многие отмечают, что для их передвижений по городу мост, который может соединить Комсомольскую площадь и улицу Шведская горка, будет очень удобен - не надо будет лишние круги нарезать, чтобы доехать с Завеличья до того же Ипподрома.

Волнует тема временного моста и владельцев судов - не стоит забывать, что Великая остается судоходной. Главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский напомнил участникам совещания, что речь идет не только о владельцах частных катеров и лодок, есть ведь еще специализированный водный транспорт ГУ МЧС, ФСБ, МВД, энергетиков. Опасения за то, что временный мост может помешать проезду водного транспорта, развеяли: мост будет проектироваться в том числе с учетом судоходности Великой.

«Мы понимаем, что все работы начнутся не раньше 2023 года, - резюмировал Александр Братчиков. - За это время должны полностью подготовить проект, который пройдет экспертизу. Необходимо определиться и по временному мосту, где будут переходить реку Великую пешеходы. Очень бы хотелось, чтобы был временный мост для автомобилистов. Когда все вопросы будут решены, мы определимся с заявкой, суммой заявки и будем заявляться на федеральный уровень».

Лишь бы на этом уровне были готовы наводить мосты. К тому же волноваться по поводу Ольгинского моста рановато. У нас не закончена реконструкция улицы Поземского, с которой увязаны будущие работы на Советском мосту. Только начинается переделка улицы Кузбасской дивизии. Развернуты масштабные дорожные работы на Октябрьском. А в ближайшем будущем еще и светит продолжение реконструкции Фабрициуса. В общем, запасаемся попкорном терпением.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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