Общество

Рабочую встречу с главой Печорского района провел председатель Псковского облсовпрофа

Рабочая встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова с главой Печорского района Сергеем Тарасиком и его профильными заместителями состоялась сегодня, 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Во встрече также принимала участие председатель областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяна Победова. Стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в муниципалитете, коллективно-договорную кампанию, работу координационного совета профорганизаций, возможность увеличения профсоюзного членства.

Председатель первичной профсоюзной организации администрации Печорского района Марина Карпова представила отчет о реализации профсоюзных грантов, план проведения профсоюзных мероприятий. Обсуждение предстоящих профсоюзных мероприятий продолжилось на собрании трудового коллектива администрации района.

«Выражаю благодарность участникам собрания за активность, инициативность, стремление быть полезными, желание работать в команде, в нашей профсоюзной семье», - резюмировал итоги встречи председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.