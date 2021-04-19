Общество

Псковский филиал академии ФСИН стал соорганизатором Александро-Невских чтений

Псковский филиал академии ФСИН России выступил соорганизатором XII межрегиональных юношеских Александро-Невских чтений, посвященных 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках акции ФСИН России «Живая история» в онлайн-режиме на платформе «Zoom» Псковский филиал академии собрал курсантов, студентов и школьников Псковской, Нижегородской, Новгородская областей, Республик Крым и Татарстан, городов Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

В рамках чтений состоялась научно-практическая детско-юношеская конференция «Роль князя Александра Невского в развитии Российского государства и общества». Работало шесть секций, три из них – на территории образовательной организации с участием в дистанционном формате главного специалиста юридической службы Центра государственного имущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН России Екатерины Канчалабы, главного специалиста отдела правового, договорного и документационного обеспечения ФКУЗ ЦВВЭ ФСИН России Элхана Мехтиева и старшего инспектора филиала №27 ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве Маргариты Одинцовой.

Возглавлял работу секций в Псковском филиале академии профессорско-преподавательский состав кафедр государственно-правовых дисциплин и социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

По итогам научного мероприятия курсанты Псковского филиала академии ФСИН России одержали победу во всех секциях конференции: Ольга Гордиенко – в секции «Роль князя Александра Невского в развитии Российского государства и общества», Яна Царегородцева – в секции «Семья и род Александра Невского. Роль образа святого князя в семейном и общественном воспитании», Полина Федорова – в секции «Образ Александра Невского в искусстве», Юлия Болдырева – в секции «Александр Невский и его время», Алина Шахманова – в секции «Право, правовые отношения и система государственного устройства в эпоху Александра Невского», Полина Запевалова стала первой в секции «Ратное дело и дипломатия в эпоху Александра Невского».

Организаторами межрегиональных чтений наряду с Псковским филиалом академии ФСИН России выступили Псковская областная универсальная научная библиотека, Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, храм святого благоверного великого князя Александра Невского.

Ежегодно Александро-Невские чтения проходят в рамках международных Александро-Невских чтений, в этом году они проводятся в том числе в рамках акции «Живая история», организатором которой выступает Федеральная служба исполнения наказаний.