Общество

Вблизи жилого комплекса «Родина» может появиться народный парк

Народный парк может появиться вблизи жилого комплекса «Родина». Об этом в соцсетях сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Юрий Сорокин.

Он отметил, что окончательное решение по парку еще не принято, однако выразил надежду что совместно жителями удастся заручиться поддержкой всех заинтересованных сторон - администрации Пскова, Псковского района и управляющей компании.

«На днях вместе с директором управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андреем Тарасовым мы осмотрели зеленую зону вблизи жилого комплекса «Родина». Это один из самых крупных микрорайонов Пскова, он расположен в границах улиц Владимирской и Никольской. Сюда, на берег реки Великой, выходят прогуляться с детьми, позаниматься спортом на свежем воздухе. Чтобы эта территория на нашем округе получила законченный вид и смогла стать более комфортной для отдыха, мы с жителями хотели бы обустроить здесь народный парк. Подчеркну, что окончательное решение еще не принято. В ближайшее время мы намерены провести выездную встречу с участием представителей администрации Пскова, Псковского района и управляющей компании», - рассказал Юрий Сорокин.





Он отметил, что территория, на которой может появиться такой парк, за последние годы существенно преобразилась. Ранее здесь появилась воркаут-площадка, средства на которую выделил губернатор Михаил Ведерников, а руководство администрации Пскова помогло обустроить здесь футбольное поле. Благодаря усилиям управляющей компании установлены скамейки и урны, а также высажены деревья и обустроены искусственные неровности для катания на велосипедах.