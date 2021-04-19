Вблизи жилого комплекса «Родина» может появиться народный парк

Народный парк может появиться вблизи жилого комплекса «Родина». Об этом в соцсетях сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Юрий Сорокин.
Он отметил, что окончательное решение по парку еще не принято, однако выразил надежду что совместно жителями удастся заручиться поддержкой всех заинтересованных сторон - администрации Пскова, Псковского района и управляющей компании.
Он отметил, что территория, на которой может появиться такой парк, за последние годы существенно преобразилась. Ранее здесь появилась воркаут-площадка, средства на которую выделил губернатор Михаил Ведерников, а руководство администрации Пскова помогло обустроить здесь футбольное поле. Благодаря усилиям управляющей компании установлены скамейки и урны, а также высажены деревья и обустроены искусственные неровности для катания на велосипедах.