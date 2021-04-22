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Общество

Вы там держитесь. Деньги будут

22.04.2021 15:02|ПсковКомментариев: 0

Как взорвать и без того оживленные страницы комитета по социальной защите Псковской области в Инстаграме и ВКонтакте? Достаточно выпустить в эфир свежее Послание президента Путина Федеральному собранию. Один час - и соцсети пестрят вопросами, суть которых одна: как получить выплаты, озвученные в выступлении. 

 

Что дадут

Напомним, вчера президент Владимир Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми. В числе названных мер следующие:

1. Единовременная выплата для школьников в августе - 10000 рублей («школьные»)

Деньги получат семьи, в которых есть школьники в возрасте от 8 до 16 лет, эту меру в текущем году распространят и на будущих первоклассников, которые пойдут в школу в этом году.

2. Выплата беременным женщинам - 6350 рублей в месяц (в среднем по стране)

Деньги будут получать будущие мамы, которые оказались в трудном материальном положении и встали на учет в ранние сроки беременности

3. Выплаты неполным семьям - 5650 рублей в месяц

Семьи, где дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно воспитываются одним родителем, с 1 июля станут получать ежемесячно в среднем 5 650 рублей. При этом сохранится выплата на первого и второго ребенка до трех лет в размере 11 300 рублей, а также дифференцированные выплаты для детей от 3 до 7 лет в размере от 5 650 до 11 300 рублей.

4. Больничные матерям с детьми до семи лет будут оплачиваться в 100%-ном объеме от заработка независимо от стажа.

Пока нанизывались на пирамидку все новые и новые кольца выплат и благ, у многих вся жизнь пролетела перед глазами. Кто-то не успел обзавестись источником безусловного базового дохода (зачеркнуто) детьми, у кого-то они успели вырасти, а есть еще и те, у кого дети этим летом напишут ЕГЭ и «уйдут со школьного двора» - остановись, мгновенье! Ну и, в конце концов, первые 40 лет детства - самые сложные в жизни любого мужчины.

Меньше минимума

Кому сегодня нужны виртуозные бендеровские «четыреста сравнительно честных способов отъема денег»? Рецепты из серии «Сейчас куча семей, воспитывающих детей от 8 до 16 лет разведутся, чтобы получить выплату в 5650 рублей» заполонили форумы. Более опытные родители, конечно, ответствуют, что пока не прописаны условия получения выплат, радоваться рано. Помните, когда были анонсированы пособия от 3 до 7 лет, все тоже думали, что получат их и заживут наконец-то? Ан нет - семья должна соответствовать ряду условий, иначе выплат не видать.

Фото: pikabu.ru

В региональном комитете по соцзащите на данный момент не могут прокомментировать вал вопросов псковичек. «Нет нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок выплаты. Поэтому точно сказать, какие будут условия для получения выплат, пока не можем, - отвечают они страждущим. - Информация по выплатам детям, живущим в неполных семьях, будет позже».

Впрочем, в Минтруде уже пояснили, что выплаты родителям-одиночкам назначат в том случае, если среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума на человека. Например, прожиточный минимум в регионе составляет 15 тыс. рублей. Одинокая мама воспитывает ребенка девяти лет, зарабатывает 29 тыс. рублей, то есть на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума. Она сможет получать пособие в размере половины регионального ПМ - 7,5 тыс.

«Выплаты смогут получать родители, которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя, или единственные родители, когда второй родитель умер, пропал без вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рождении ребенка», - уточнили в ведомстве на вопрос «Известий». Обещают, что заявление на выплаты одинокие родители смогут дистанционно, на портале Госуслуг.

Для справки: в 2021 году величина прожиточного минимума на трудоспособного человека в Псковской области составляет 12 790 рублей.

Новая жизнь

Еще одна новая выплата - беременным, оказавшимся в трудном материальном положении, - также вызвала интерес у псковичек. Подписчицы ВК-страницы регионального комитета по соцзащите уже интересуются, в чьем ведении будет находиться это пособие.

В чьем бы ни находилось, начисляться оно также будет по принципу «не превысь прожиточного минимума». Как пояснили «Известиям» в Минтруде, пособие будет выплачиваться ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации до рождения ребенка. Рассчитывать на помощь смогут женщины, в семьях которых среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума в регионе на человека.

Пособие составит половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина, - рассказали в ведомстве. Дополнительную поддержку получат свыше 700 тыс. будущих мам. Такие предварительные оценки приводит Минтруд.

Не исключено, что данная мера сработают в плюс «сбережения населения России»: как показывают различные опросы, среди причин абортов беременные чаще всего называют бытовые трудности, давление со стороны окружения, нежелание партнера иметь детей, психологическую неготовность быть матерью, отсутствие поддержки со стороны близких, страх перед будущими трудностями, несвоевременность беременности и др.

Однако, как и в случае с выплатами родителям-одиночкам, в идее с пособиями для беременных также есть риски, считают псковичи. «Плодить нищету», «разводить алкоголизм», «строить новые детдома» - с таким настроением встретили некоторые предложенные государством меры.

Старый и малый

Пока родители радовались у экранов, подсчитывая гешефты, ждали каких-то подарков от президента и пенсионеры. Отклонила же Госдума в конце марта проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснив это тем, что реализация потребовала бы дополнительных расходов за счет средств бюджета ПФР. И цены растут каждый день: вчера яйца первой категории стоили 79 рублей, а сегодня, глядишь - уже 82. Вопрос на засыпку: что произошло за ночь?

Да, пенсию индексируют: например, 1 апреля к социальной прибавили 3,4% - в результате средний размер социальной пенсии составил с 1 апреля 2021 года 10 183 рубля. Минус коммуналка, минус лекарства, минус инфляция... Остается петь романсы.

«На обочину жизни», как пишут в соцсетях, оказался выброшен еще один социальный слой - бездетные псковичи. Им и на прошлой, пандемийной «ярманке» ничего не перепало, и тут - тишина. Можно, конечно, посчитать за бонус перспективы увеличения количества бюджетных мест в региональных вузах. И 20%-ный кэшбек. И обещание восстановить рынок труда к концу года за счет поддержки малого и среднего бизнеса. Иначе для кого это все? Однако пока эти меры звучат туманно-обтекаемо, не то что «дадим по 10 тыщ каждому школьнику». 

Тот же бизнес пребывает в сомнениях: кому, как не предпринимателям, знать, что в экономике любые деньги должны быть подкреплены. Нужно либо производить, либо найти инвестора. Это простейшие законы, проверенные временем. Будет экономическая активность - тогда и у пенсионеров, и у бездетных вопросы отпадут. Но пока им остается ждать и держаться.

В этом году, в отличие от прошлого, апрель стал месяцем больших надежд. На то, что пандемия отступает, что скоро все снимут маски (во всех смыслах). На то, что мы - получим ответы на все вопросы, а дети и бабы - мороженое и цветы. Если еще и газ дадут во все трубы - так и вовсе как в старые добрые времена: жить станет легче, жить станет веселее.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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