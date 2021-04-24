Общество

Гордость, радость и восторг — Алексей Севастьянов о прошедшем субботнике

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов принял участие во всероссийском субботнике, который прошел в Пскове сегодня, 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Народу было очень много. Пришли все категории населения: от маленьких детей и мам с колясками до пожилых горожан. Вместе удалось и убраться, и саженцы высадить. По окончании мероприятия я взглянул на то, как все получается, и испытал невероятную гордость радость и восторг», - рассказал Алексей Севастьянов.

Он также подчеркнул, что чем чаще будут проводить подобные субботники, тем меньше будет происходить фактов вандализма. «Такие мероприятия, несомненно, прививают уважение и любовь к своему городу», - заключил он.