Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Еще 51 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 35 960, сообщает официальный телеграм-канал региона.
На данный момент в Псковской области провели 343 392 исследования на COVID-19, в том числе 1237 тестов сделали за минувшие сутки.
Выздоровели 25 990 человек (+201), умерли 326 - скончались еще два пациента.
Статистика по муниципалитетам следующая:
Псков – 12964
Великие Луки – 6138
Бежаницкий район - 336
Великолукский район – 808
Гдовский район – 521
Дедовичский район – 757
Дновский район - 305
Красногородский район – 207
Куньинский район – 333
Локнянский район - 241
Невельский район – 1412
Новоржевский район – 345
Новосокольнический район – 954
Опочецкий район – 897
Островский район – 1832
Палкинский район – 391
Печорский район – 695
Плюсский район – 567
Порховский район – 1134
Псковский район – 2990
Пустошкинский район – 327
Пушкиногорский район - 332
Пыталовский район – 311
Себежский район – 564
Стругокрасненский район – 364
Усвятский район – 192
Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 43.