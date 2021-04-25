Общество

Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Еще 51 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 35 960, сообщает официальный телеграм-канал региона.

На данный момент в Псковской области провели 343 392 исследования на COVID-19, в том числе 1237 тестов сделали за минувшие сутки.

Выздоровели 25 990 человек (+201), умерли 326 - скончались еще два пациента.

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Статистика по муниципалитетам следующая:

Псков – 12964

Великие Луки – 6138

Бежаницкий район - 336

Великолукский район – 808

Гдовский район – 521

Дедовичский район – 757

Дновский район - 305

Красногородский район – 207

Куньинский район – 333

Локнянский район - 241

Невельский район – 1412

Новоржевский район – 345

Новосокольнический район – 954

Опочецкий район – 897

Островский район – 1832

Палкинский район – 391

Печорский район – 695

Плюсский район – 567

Порховский район – 1134

Псковский район – 2990

Пустошкинский район – 327

Пушкиногорский район - 332

Пыталовский район – 311

Себежский район – 564

Стругокрасненский район – 364

Усвятский район – 192

Иногородние (с 30 декабря 2020 года) - 43.