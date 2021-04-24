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Общество

Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19

25.04.2021 09:12|ПсковКомментариев: 0

Более 41 тысячи человек в Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

В частности, почти 3 тысячи человек вакцинировались в торговых центрах. «Как показала практика, эта идея оказалась более чем востребована. Рассчитываю, что такими темпами к осени мы сможем уверенно защититься от заболевания», - отметил Михаил Ведерников.

Тем, кто до сих пор по разным причинам со скепсисом относится к вакцине, он рекомендовал обратить внимание на то, что Всемирная ассоциация здравоохранения заявила о заинтересованности в более широком использовании «Спутника V». «Другими словами, практически весь мир однозначно признал эффективность нашей вакцины», - заключил губернатор.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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