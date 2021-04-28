Общество

В Псковской области салют в честь Дня Победы могут перенести

Салют в честь Дня Победы в Пскове могут перенести на другие даты. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение озвучили на заседании оргкомитета «Победа» сегодня, 30 апреля.

Как отметил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Николай Калинин, несмотря на то, что в регионе снижаются темпы заболеваемости коронавирусом, показатели болезни остаются высокими. В связи с этим было озвучено предложение запустить салюты в тех городах, где планировались такие мероприятия, в дни освобождений этих городов от фашистско-немецких захватчиков. Окончательное решение по этому вопросу озвучат 5 мая.

Напомним, Псков был освобожден 23 июля 1944 года. В этот день празднуют День города Пскова.