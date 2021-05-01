Общество

Жителям гдовской деревни пообещали решить копившиеся годами проблемы

Все вопросы жителей из деревни Вейно Гдовского района проработаны. Об этом сообщил губернатор Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем традиционном еженедельном обращении. Ранее там состоялась встреча местных жителей с чиновником районной администрации, который не смог профессионально отработать полученное обращение, напомнил глава региона.

Вопросы, как пояснил губернатор, в основном местного значения: состояние дорог, низкая транспортная доступность, отсутствие досуговых учреждений, зарастание борщевиком.

«Подумаем, как помочь, хотя многие вопросы можно было решить силами местных властей. Но есть, конечно, и вопросы, которые требуют вмешательства региона. Например, устойчивая сотовая связь. Мы рассчитываем, что в этом году начнется большая работа, по итогам которой до 95% территории Псковской области будет охвачено качественной связью, Вейно обязательно учтем», - отметил Михаил Ведерников.

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Он добавил, что есть вопрос и по организации досугового центра, как один из вариантов — можно сделать его через проект ТОС.

«Также рассмотрим возможность приведения в порядок инфраструктурных объектов по программе Минстроя «Развитие малых городов и исторических поселений». Каждым вопросом занимаются специалисты профильных управлений и комитетов администрации Псковской области, но я рассчитываю, что и Гдовский район тоже включится в эту работу», - заключил губернатор.