Общество

77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

77 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. При этом выздоровели 218 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Всего в псковском регионе провели 352 тысячи 347 исследований на коронавирус, в том числе 1077 тестов сделали за минувшие сутки. За весь период наблюдений подтвердились 36 тысяч 430 случаев заражения новой инфекцией. Выздоровели 27 тысяч 489 человек, умерли 342 пациента.

По информации главы региона, на данный момент первую прививку от COVID-19 сделали 45,5 тысяч жителей Псковской области, из них почти 32 тысячи полностью прошли вакцинацию.