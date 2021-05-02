Общество

Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина рекомендует жителям области не покидать регион во время майских праздников. На этом она акцентировала внимание в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы все еще находимся в условиях пандемии. Несмотря на снижение заболеваемости, еще достаточно больных коронавирусной инфекцией. Поэтому майские праздники следует провести с семьей, на даче, не выезжать за пределы области, в другие города, а, тем более, за границу, - сказала Елена Уткина. - Обязательно нужно носить маски и соблюдать дистанцию — это необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции».

По ее словам, с 4 по 7 мая медучреждение будет работать в обычном режиме, по предварительной записи. 1, 2, 3, 8-10 мая работают дежурные врачи, «ковидные» бригады, открыт кабинет для вакцинации от коронавируса.

Также Елена Уткина обратила внимание, что прививку от COVID-19 можно сделать в пункте вакцинации, который открылся 1 мая в торговом центре «Фьорд Плаза». Он работает с 10.00 до 15.00. Запись осуществляется через портал госуслуг или по телефонам, указанным на сайте больницы.

«Перед вакцинацией измеряется температура, сатурация, собирается полный анамнез. Если требуется дополнительное обследование, то пациента обязательно направляют для его прохождения, - сказала главврач Псковской межрайонной больницы. - Судя по обращениям, люди уже поняли необходимость вакцинации от коронавируса, стали ответственнее относиться к своему здоровью. На самом деле, только привив 70% населения, мы сможем победить эту злостную инфекцию».