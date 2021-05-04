Общество

Организационно-правовую форму исторического парка «Россия - моя история» обсудили в Пскове

Организационно-правовую форму мультимедийного исторического парка «Россия - моя история» обсудили в Пскове на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Планируется, что это будет АНО «Псковский культурно-просветительский центр "Моя история"». Глава региона отметил, что наличие самостоятельности у организации позволит привлекать дополнительные бюджетные средства как по линии министерства культуры РФ, так и по линии министерства просвещения России. «При принятии решения по организационно-правовой форме учреждения необходимо также предусмотреть возможность участия в будущем в профильных и президентских грантах. Это важный дополнительный источник финансирования новых проектов и поддержки текущей деятельности», - заметил Михаил Ведерников.

В настоящее время на строящемся парке завершается первый, подготовительный этап работы. Провели планировку участка, монтаж основной части фундамента, заказали металлоконструкции, сообщил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Он также проинформировал, что в ближайшее время на объект выйдет подрядчик второго этапа, который будет работать над возведением основного здания музея.

Организация уже ведет закупку строительных материалов и оборудования. «Для ускорения реализации проекта в течение нескольких дней работы первого и второго этапа будут вестись параллельно», — сообщил Сергей Грахов. Третий этап предусматривает завершающие строительные и отделочные работы, а также благоустройство территории. Отмечается, что вся деятельность на площадке организована во взаимодействии и при контроле управления капитального строительства Псковской области.

Участники совещания также проанализировали варианты планировки выставочных и иных пространств на территории музея. Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил необходимость предусмотреть возможность размещения летней эстрады, а также нескольких молодежных, творческих клубов, не сокращая при этом количество экспозиций.

Кроме того, участники обсудили вопросы мультимедийного наполнения музея и создания регионального контента для выставочных залов.