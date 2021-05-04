Общество

Поваров и официантов не хватает в Псковской области

Руководитель Фонда гарантий и развития малого предпринимательства Псковской области и центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала о кадровом голоде в сфере общественного питания.

Анастасия Иванова отметила, что дефицит кадров в сфере общепита возник из-за того, что «кто-то в свое время вынужден был кого-то отпустить, кто-то был вынужден уйти сам».

«Если сейчас выходить на рынок и заново что-то открывать, то найти в регионе профессиональные кадры достаточно сложно. Это действительно так», - рассказала она и пояснила, что работающие в сфере общепита организации сейчас испытывают трудности с поиском официантов и поваров.

По ее мнению, в сложившейся обстановке малый бизнес получил «больше шансов выжить». «У кого гостиницы, общепит, у кого достаточно большой штат сотрудников - им гораздо тяжелее. Для них сегодня все сложно», - рассказала она.

«Очень многое зависит от самого бизнеса, от того, насколько он сегодня переориентировался», - добавила Анастасия Иванова.