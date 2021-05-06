Общество

Александр Козловский помог пенсионерке из Куньинского района посадить картофель

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вместе с однопартийцами и волонтерами помог одинокой пенсионерке из Куньинского района посадить картофель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Сегодня, 8 мая, Александр Козловский вместе с депутатами областного Собрания Андреем Козловым и Олегом Савельевым навестил одинокую пенсионерку Нину Алексееву, проживающую в поселке Кунья. Они привезли ей семенной картофель в рамках благотворительной акции, запущенной фондом «Земляки» совместно с партией «Единая Россия» и предпринимателями региона.

Александр Козловский также передал пенсионерке цветы и тонометр. Нина Алексеева всю жизнь проработала санитаркой в детской больнице. Сейчас находится на заслуженном отдыхе и по стечению обстоятельств осталась одна. Ее помощниками на протяжении последних лет являются активисты местного отделения фонда «Земляки» и общественной приемной «Единой России», куда женщина ранее обращалась за поддержкой.

Нина Алексеева подчеркнула, что ей всегда идут навстречу и помогают в решении вопросов. Так, на средства благотворительной организации был проведен водопровод в дом, а также приобретены дрова. «Партийцы помогают женщине записываться к врачам, более того, сопровождают ее при посещении специалистов», - отметила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Вера Максимова.

После общения Александр Козловский вместе с Ниной Алексеевой, партийцами и волонтерами района направились на земельный участок, где пенсионерка каждый год одна сажает картофель. В этом году к посадке картофеля на этом участке присоединился и глава Куньинского района Олег Лебедев.

«Нина Васильева (Алексеева - ред.) – замечательный человек. Сейчас она оказалась в трудной жизненной ситуации, мы должны помогать ей и одиноким людям в целом. Очень важно, чтобы им оказывалась помощь со стороны», – отметил Александр Козловский и добавил, что осенью обязательно помогут пенсионерке собрать урожай.